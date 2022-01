Contrada Corsa, dopo 30 anni una strada di campagna si trasforma in nodo viario che immette sulla statale 118

Ci sono voluti 30 anni per sbloccare la vicenda della strada Regia trazzera di contrada Corsa: circa un chilometro e 200 metri di percorso in territorio di Cianciana.

Si tratta di un'arteria viaria molto importante perché conduce sia all'entrata che all'uscita della strada statale 118.

Esattamente un anno fa, era il 14 gennaio del 2021, nel corso di un incontro con l'assessore regionale ai Lavori pubblici Marco Falcone, l'amministrazione comunale di Cianciana, guidata dal sindaco Francesco Martorana aveva ricevuto il benestare per la realizzazione della strada, grazie anche ad un accordo con l'ufficio tecnico speciale per le trazzere. Ma era necessaria la liberatoria dei proprietari delle 27 particelle che costeggiano la strada in questione.

Dopo 12 mesi da quell'incontro sono arrivate 26 liberatorie. Solo un proprietario si è opposto.

A questo punto, per evitare di perdere ulteriormente tempo, l'amministrazione comunale ha approntato un nuovo progetto che prevede lla posatura dell'asfalto per 400 metri di discesa e utilizzando soltanto le cunette e degli speciali gabbioni. Tutto questo in alternativa al semplice allargamento della sede stradale.

L'assessore comunal Liborio Curaba ha intanto incontrato il capo della Protezione civile di Agrigento, Rino La Mendola, per fare in modo di avviare il cantiere

"La Mendola - riferisce Curaba - mi ha spiegato che il progetto è quasi ultimato ed in tempi brevi, finalmente, dopo ben 30 anni, possiamo sistemare la zona che è un'area industriale ma abitata anche da diverse famiglie che subiscono, quotidianamente, notevoli disagi. Ringraziamo l'assessore Falcone che, fin dal primo momento, ha avallato la nostra richiesta".