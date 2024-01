Strada chiusa per manutenzioni, ma quasi nessuno vede il cartello: disagi a Calcarelle

Disagi e pericoli per gli automobilisti in via Piersanti Mattarella oggi a causa di alcuni lavori di manutenzione che stanno riguardando il sottopassaggio della statale 122. L'area, infatti, è stata chiusa al transito per permettere gli interventi, e la conseguenza è quindi che chi arriva dalla zona di Calcarelle non può raggiungere la rotonda di Petrusa.

Ad avvisare gli automobilisti è solo una transenna che taglia a metà la carreggiata ad alcune centinaia di metri dal cantiere e un foglio A4 che è abbastanza complesso leggere dall'auto e soprattutto in marcia.

La conseguenza è che in molti, arrivati nei pressi del sottopassaggio hanno dovuto fare inversione per raggiungere la statale dal bivio con via Mazzini, mentre alcuni, meno rispettosi delle regole, hanno proseguito in senso contrario alla marcia per immettersi sulla Statale violando diversi divieti.