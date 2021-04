Lungomare Cannatello a rischio crollo, c'è un progetto di risistemazione

Serviranno circa 200mila euro per realizzare le opere che dovranno adesso essere appaltate

La strada per Cannatello

Ripristino della strada di Cannatello che oggi rischia di crollare: il Comune ha già pronto un progetto coperto da un finanziamento da 200mila euro. La notizia è stata rilanciata dal Municipio dopo la segnalazione da parte dell'associazione "Mareamico Agrigento".

"A seguito del sopralluogo del 30 ottobre effettuato dall’Assessore Costanza Scinta ed il personale dell’ufficio tecnico con in testa l’Ingegnere Triassi, si è potuto dare corso alla definizione dell’iter progettuale, affidando le indagini geologiche e strutturali - dice una nota -. I professionisti hanno già consegnato il progetto e tutti gli elaborati, a breve verrà convocata la conferenza dei servizi per il successivo affidamento dei lavori. Contiamo entro l’estate - conclude il sindaco - di poter cominciare i lavori di sistemazione della sezione a valle della Via Farag. L’importante frazione balenare potrà così finalmente usufruire di un sicuro affaccio sul mare a beneficio di cittadini e villeggianti".

Le opere riguarderanno la sistemazione e risagomatura mediante gabbioni metallici e scogliera.