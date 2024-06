Ancora una rottura sulla condotta Voltano: due frazioni restano "a secco"

Servizio idrico, ancora una volta riscontrato un guasto sull’acquedotto Voltano: due frazioni rimarranno "A secco".

In particolare l'interruzione è stata rilevata in contrada "Mendolazzo", in territorio di Raffadali. Per effettuare quindi i lavori di riparazione è stata sospesa la fornitura idrica a Giardina Gallotti e Montaperto, dove, pertanto, la distribuzione idrica prevista subirà degli slittamenti o delle limitazioni.

La situazione verrà riportata alla normalità dopo il completamento dei lavori.