Stop al reddito di cittadinanza, l'assessore Vullo: "Ecco cosa dovrà fare chi ha perso il sussidio"

L'assessore ai Servizi sociali del Comune di Agrigento, Marco Vullo, ha illustrato, nel corso di un incontro con gli organi di informazione, le ultime novità in materia di reddito di cittadinanza.

"Ho voluto chiarire a tutti coloro che hanno avuto sospeso il reddito di cittadinanza - spiega - che per la presa in carico dovranno recarsi al centro per l’impiego di via Acrone mentre il settore servizi sociali del Comune prenderà in carico solo i fragili, gli over 60 e coloro i quali hanno figli minori, per questo è inutile per gli altri percettori o ex percettori ingolfare gli uffici comunali".

Vullo aggiunge: "Abbiamo finalmente risolto la vicenda dei Puc (Progetti di utilità collettiva), un iter lungo e tortuoso dovuto non ad una nostra mancanza ma ad una problematica atavica di mancato allineamento degli strumenti finanziari di bilancio che bloccava lo start al progetto. Oggi grazie a un lavoro immane degli uffici sono stati selezionati i primi 70 “pucchisti” che già hanno iniziato a lavorare in città, i progetti sono due e riguardano attività di spazzamento e decoro urbano, dislocati in 12 zone della città".

L'assessore annuncia che "da qui al 31 dicembre, i pucchisti impegnati nel progetto saranno implementati fino a 140. E' un risultato che a breve porterà giovamento all’intera collettività in termini di pulizia e migliorie generali per il territorio. Infine sulla carta sociale, posso dare un dato: finora sono state assegnate agli uffici comunali 1.632 carte, mentre il ritiro delle carte avviene presso gli sportelli di poste italiane. Anche questo è un provvedimento nazionale e sui requisiti e i beneficiari l’ente deputato è l’Inps, noi abbiamo solo fornito i dati di residenza e nuclei familiari, attraverso i controlli anagrafici".