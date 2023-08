Lo stop della questura al Vertical Bilboa tour: il sindaco di Sciacca chiede un incontro al prefetto

Il sindaco Fabio Termine ha chiesto un incontro urgente al prefetto Filippo Romano per salvare gli altri eventi estivi da eventuali intoppi di natura organizzativa. Un incontro richiesto "per la trattazione di delicate questioni - si legge in una nota - attinenti la programmazione di futuri importanti eventi nella città di Sciacca".

La richiesta arriva all’indomani dello stop al Vertical Bilboa tour, manifestazione che gli agenti della polizia di Stato hanno interrotto sulla spiaggia della Foggia per mancanza di autorizzazioni.

Il format "Vertical summer tour", “il roadshow che attraversa l’Italia con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi, nasce nel 2011 sull’onda del successo di Vertical winter tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande villaggio vacanze itinerante.

Dopo lo stop della questura di Agrigento, il sindaco prova a prevenire eventuali ulteriori problemi futuri.