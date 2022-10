Stop al memorandum Italia-Libia: compaiono striscioni in italiano e in inglese, rimossi dai carabinieri

Stop al memorandum Italia-Libia. E' da Lampedusa, con due striscioni - uno in italiano e l'altro in inglese - che è stato ufficialmente, ma anche provocatoriamente visto che si tratta della "terra degli sbarchi", chiesto di non prorogare (scadrà l'anno prossimo) l'intesa sulla cooperazione nel contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra la Libia e l'Italia.

"Non sono d'accordo - Italia complice di chi tortura e uccide - Stop memorandum Italia-Libia". Ma anche "Borders kill - Italy stop the funding of deadly frontiers". Questo il contenuto degli striscioni comparsi ieri sulla ringhiera di via Belvedere a Lampedusa. A rimuoverli, intervenendo appunto in via Belvedere, sono stati i carabinieri della stazione isolana che stanno, adesso, cercando di identificare chi li abbia collocati.

Il memorandum d?Intesa tra Italia e Libia (già scaduto il 2 febbraio del 2020 e prorogato in automatico) adesso scadrà nel febbraio 2023 ma sarà rinnovato automaticamente per altri tre anni se le autorità italiane non lo annulleranno entro il 2 novembre 2022. Amnesty International Italia, da tempo ormai, continua a sollecitare il Governo a sospendere e non rinnovare l?accordo.

L'accordo prevede che il governo italiano fornisca aiuti economici e supporto tecnico alle autorità libiche (in particolare alla Guardia costiera), nel tentativo di ridurre il traffico di migranti, mentre in cambio la Libia si impegna a migliorare le condizioni dei propri centri di accoglienza per migranti. Il memorandum viene però criticato da diverse parti visto che i centri d'accoglienza libici sono spesso dei veri e propri lager e la Guardia costiera libica ha interessi diversi al soccorso in mare.