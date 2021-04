I lavori non partono, il mercatino settimanale torna in piazza del Vespro

A deciderlo è il sindaco con una ordinanza firmata in questi giorni a causa di uno stop agli interventi di riqualificazione

Lavori di riqualificazione fermi al palo per "motivi tecnici", il mercato del Villaggio Mosè torna in piazza del Vespro, ma nessuno sa per quanto.

A deciderlo è stato il sindaco Franco Micciché con una ordinanza firmata ieri. L'iniziativa commerciale era stata spostata nel piazzale del Palacongressi proprio per consentire l'avvio del cantiere che però, a quanto pare, al momento sono stoppati.