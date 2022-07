Stop alle esondazioni: appaltati lavori su otto corsi d'acqua

Il finanziamento da 2 milioni e 600 mila euro arriva dalla Regione. Appaltati i lavori di manutenzione su otto corsi d'acqua, ad opera del Genio civile, è adesso il momento di dare il via ai cantieri. L’obiettivo è di completare i lavori prima dell’arrivo delle piogge autunnali.

In particolare, gli interventi riguardano la manutenzione del fiume Imera Meridionale (tratto di Licata), del fiume Ipsas (tratto Grotte e tratto Agrigento), del vallone Cannatello (Agrigento), del canale Fiumevecchio (Licata), dei torrenti Cansalamone (Sciacca), Finocchio e Femmina Morta (Menfi) ed infine di due nuovi tratti dei torrenti Della Palma e Mollarella (Licata).

“Siamo orgogliosi di offrire ancora una volta il nostro contributo tecnico, afferma il Capo del Genio civile di Agrigento Rino La Mendola, per continuare ad alimentare la notevole campagna, promossa dalla Regione negli ultimi anni, per la riduzione del rischio idrogeologico del territorio; campagna che, nella provincia di Agrigento, ha già fatto registrare, tra il 2020 ed il 2021, una serie di interventi per la manutenzione di ben ventitré corsi d’acqua”.

Dal 2020 ad oggi, il Genio civile è intervenuto, con lavori di manutenzione sui fiumi Verdura (Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Ribera, e Sciacca e Villafranca Sicula), Naro (Agrigento, Canicattì, Favara e Naro) e Salso (foce-Licata) e sui torrenti Garella e Tina (Burgio), Cavarretto, Mirabile e Femmina Morta (Menfi), Scrudato, Saraceno, Passo del Barbiere e Congeria (Cammarata), Aragona, Cantarelle, Coda di Volpe (Aragona, Grotte), Mollarella (primo tratto), Della Palma (primo tratto), La Manca Safarella e Follina (Licata), Burraitotto (Favara), Cangemi (Ribera), Bellapietra e Carabollace (Sciacca).