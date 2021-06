Lavori in corso sulla condotta Voltano: tanti comuni rimangono a "secco"

Gli interventi si protrarranno per tutta la giornata di lunedì, creando numerosi disagi ai cittadini

Saranno ancora giorni di "passione" per i cittadini di Agrigento sul fronte idrico. Lunedì 28, infatti, si interverrà sull’acquedotto Voltano in territorio di San Biagio Platani per consentire una riparazione. Questo bloccherà la fornitura nelle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto ad Agrigento e poi a Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Santa Elisabetta.

Una riduzione della fornitura riguarderà invece i quartieri di via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele, zona industriale e serbatoio Madonna delle Rocche ad Agrigento; le zone Bellavista e Caliato, oltre che le utenze voltano a Porto Empedocle, e poi i comuni di Comitini, Aragona e Favara.