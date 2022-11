A gestire tutto, per conto del Municipio, sarà un consulente esterno ma gratuito: l'oggi vicepresidente dell'Ecua Giovanni Di Maida, che è stato incaricato da Palazzo dei Giganti di curare il programma della kermesse e gli aspetti organizzativi della stessa.

La prima è evidentemente il periodo di svolgimento dell'iniziativa, che si sposta più in avanti di alcune settimane rispetto al solito anche nella speranza che il clima sia più clemente.

Dal 5 al 12 marzo prossimi sarà ancora una volta Sagra del Mandorlo in Fiore. Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, la kermesse folk sembra ormai ad un passo dal ripartire, con alcune novità anche organizzative.

Il Comune ha coinvolto l'oggi vicepresidente del Consorzio universitario Giovanni Di Maida come consulente esterno, ma gratuito

Dopo lo stop per il Covid torna il Mandorlo in fiore: via dal 5 al 12 marzo