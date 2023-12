Stop agli acquedotti Ancipa e Blufi, distribuzione idrica con disagi anche nella città del Faro

La situazione si complica. E non di poco. Siciliacque interrompe l’esercizio degli acquedotti Ancipa e Blufi. Previste delle limitazioni alla fornitura idrica nelle zone di Licata servite dal serbatoio Safarello e al Serenusa Village.

Dalle 7 di domani, Siciliacque interromperà l’esercizio degli acquedotti Ancipa e Blufi per eseguire degli interventi di riparazione sui propri impianti, determinando in tal modo la sospensione della fornitura idrica al serbatoio Safarello e alla struttura ricettiva Serenusa Village a Licata, dove la distribuzione potrebbe subire delle limitazioni, mentre sarà regolarmente attiva la fornitura idrica al serbatoio Sant’Angelo. Siciliacque conta di ripristinare la regolarità della fornitura entro la mezzanotte di giovedì ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.