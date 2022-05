Prova a risparmiare e stipula online una polizza assicurativa: truffato disoccupato

Vuole risparmiare e stipula, dopo una ricerca su internet, una polizza assicurativa assai vantaggiosa: circa 500 euro per un intero anno. Soldi che il disoccupato agrigentino quarantasettenne paga subito, ma la sua autovettura non risulterà mai – nonostante l’attesa – assicurata. L’uomo è, di fatto, caduto in un tranello, assai ben congegnato, di uno dei tanti truffatori della rete. E quando se ne è accorto non ha potuto far altro che presentarsi all’ufficio Denunce della Questura e raccontare quanto, suo malgrado, gli era capitato.

Il quarantasettenne ha formalizzato dunque denuncia a carico di ignoti e i poliziotti della sezione Volanti hanno già trasmesso l’incartamento che lo riguarda ai colleghi della Postale. Spetterà a loro infatti indagare e provare, laddove possibile, a risalire all’identità di chi, dietro un computer, s’è fatto pagare circa 500 euro per una polizza assicurativa mai effettivamente stipulata. Non sarà semplicissimo, naturalmente. E non si tratta neanche del primo agrigentino che cade in questo genere di raggiri. C’è infatti anche chi ha scoperto di essere senza assicurazione ad un posto di controllo.