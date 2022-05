"Stipendi in ritardo, continui cambi di mansioni e poca umanità all'hotspot": operatrice si licenzia

"Stipendi in ritardo, continui cambi di mansioni durante il turno di lavoro e poca o niente umanità all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa". A raccontarlo, secondo quanto viene riportato oggi dal quotidiano La Sicilia, è una ex operatrice della struttura di primissima accoglienza: Piera Magnolia. Ex perché la donna si è licenziata due giorni fa. "Prima, per ogni turno di lavoro, c'erano non meno di 5 persone che lavoravano nei diversi padiglioni - ha raccontato Magnolia a La Sicilia - . Oggi invece ce ne sono solamente due. Ma come possono bastare due operatori quando in un centro d'accoglienza ci sono più di 800 persone? Quello che è aberrante è che per i bambini non sono previste merendine, nessun frutto. E questo perché - spiega la donna - non è previsto dal capitolato. Io non so se sia vero, ma non è possibile trattare così le persone. Dov'è finita l'umanità?".

"All'interno del padiglione dove prima c'erano solo donne e bambini, ora è consentito dormire anche agli uomini: ai mariti delle donne ospitate - prosegue il racconto dell'ex operatrice - . Ci sono anche problemi che riguardano il vestiario che viene consegnato ai migranti non al loro arrivo, ma anche dopo diversi giorni. Potrebbe sembrare un particolare non importante, ma i migranti quando viaggiano non hanno un bagno e quindi i bisogni se li fanno addosso. E' chiaro che la prima cosa da fare, non appena arrivano, è dare loro dei vestiti puliti. Non credo che la Prefettura di Agrigento sia a conoscenza di queste cose - ha concluso, sulle colonne del quotidiano La Sicilia, Piera Magnolia - . Non escludo che, a breve, altre persone possano prendere la mia stessa decisione, licenziandosi".