“Strade invase da sterpaglie”: comitato di quartiere chiede al Comune interventi urgenti

Cespugli ormai altissimi ai margini dei marciapiedi che danno un'immagine di abbandono e degrado nel quartiere di Fontanelle. Il comitato di quartiere documenta lo stato in cui versano le strade della popolosa frazione agrigentina e chiede al Comune un urgente intervento di pulizia per restituire alla zona il giusto decoro.

"Si tratta di segnalazioni formali - si legge in una nota di "Fontanelle Insieme" - inviate agli uffici competenti del Comune di Agrigento a partire dal mese di novembre 2021. Ad oggi non si è registrato un riscontro da parte dell’amministrazione.

Il proliferare di sterpaglie ai bordi dei marciapiedi continua a causare seri problemi alla viabilità, specialmente in prossimità d’incroci e rotatorie dove è compromessa la sicurezza stradale degli automobilisti e dei pedoni, per non parlare del decoro urbano che ormai sembra non rientrare più nelle “competenze comunali” visto il palese stato di completo abbandono.

Il comitato di quartiere continua a chiedere delle azioni calendarizzate per gli interventi di pulizia, decoro urbano, di tutti quei servizi pubblici che risultano insufficienti e che sono necessari per Fontanelle, per evitare di arrivare nei mesi caldi e ritrovarsi ad un livello di degrado elevatissimo, permettendo la crescita selvaggia di erbacce e cespugli che soffocano completamente i margini delle strade, i marciapiedi e le aiuole.

Le foto - scrive il comitato - rappresentano il reale stato di abbandono e d’incuria per cui si richiede un tempestivo intervento, soprattutto in riferimento alle strade che conducono alle scuole del quartiere.

Auspichiamo di ricevere una risposta in tempi brevi che possa garantire, in maniera costante, tutti i servizi di pulizia e manutenzione utili alla salute pubblica e al vivere quotidiano a bebeficio di un centro abitato che continua a sostenere, insieme ai suoi abitanti, numerose attività sociali, culturali, religiose e commerciali".