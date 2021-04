La città accoglie una stella Michelin, a villa Athena arriva lo chef Valentino Palmisano

Agrigento accoglie la sua prima stella Michelin. Approderà all’interno dell’hotel Villa Athena di Agrigento, ovvero a ‘La terrazza degli Dei’, uno chef stellato. Ai fornelli ci sarà lo chef Valentino Palminaso, una stella Michelin.

Classe 1981, napoletano, con moglie siciliana, Valentino Palmisano dopo il diploma all’Istituto alberghiero, inizia a “La sacrestia”, noto ristorante dell’epoca a Napoli, sotto la guida di Felice Ponari. Da qui in poi lavora sempre in ristoranti di altissimo livello sotto la guida di chef che hanno fatto la storia della cucina: al Four Seasons di Milano con Sergio Mei, al Capri Palace sotto la guida di Oliver Glowig, al bistellato Don Alfonso di Sant’Agata sui due Golfi con Alfonso Iaccarino. E ancora con Bruno Barbieri al ristorante due stelle Michelin Arquade dell’Hotel Villa del Quar in provincia di Verona, al Badrutt’s Palace di St. Moritz.

Il ristorante agrigentino si pregia di uno dei migliori chef in circolazione. Il gourmet di 30 persone avrà è pronto a vivere una nuova avventura culinaria.