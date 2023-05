Tribunali, il Csm ha deliberato: Stefano Zammuto lascia Agrigento per Sciacca

Dopo anni ed anni e dopo che s'è trasformato in un vero e proprio punto di riferimento per colleghi e avvocati, il magistrato Stefano Zammuto lascia il tribunale di Agrigento dove è stato impegnato nelle funzioni di gip e gup. Il plenum del Csm ha già deliberato: Zammuto andrà al tribunale di Sciacca. Così come, sempre al palazzo di giustizia della città delle Terme, è stata destinata anche Veronica Messana, magistrato di prima nomina.

Nel momento in cui si insedieranno Zammuto e Messana, il tribunale di Sciacca sarà a pieno organico con 10 magistrati.