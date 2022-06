La stazione ferroviaria si trasforma in palcoscenico per concerti: ecco il “Light Blue Festival”

A Porto Empedocle una semplice stazione dei treni, nel tempo rivalutata e resa “Parco ferroviario” di valore storico, oggi diventa un luogo deputato all’intrattenimento dove incastonare un palcoscenico per eventi di alto livello. E così torna il “Light Blue Festival”: un contenitore di musica di qualità, rigorosamente dal vivo, che dopo i due anni di sofferenza dovuti alla pandemia (con il settore colpito più di ogni altro dal Covid) torna nalla sua interezza e senza ridimensionamenti. Anzi, con un vero e proprio salto di qualità che rende l’edizione 2022 unica nel suo genere e decisamente più ricca rispetto al passato.

Dal 4 al 9 agosto il “Parco ferroviario” di Porto Empedocle ospiterà il meglio dei cantautori emergenti strizzando l’occhio alla musica dance con dj set ed ospiti internazioali: un su tutti il compositore e produttore discografico Cerrone, autore del leggendario album “Supernature” che riuscì a vendere ben 8 milioni di copie e a vincere 5 “Grammy award”.

Tra gli artisti confermati, in ordine cronologico di apparizione, figurano i “Serendipity” (4 agosto): tre ragazzi bergamaschi che rappresentano un perfetto esempio di musica indipendente, capaci di raggiungere picchi di 100 mila ascolti mensili su Spotify. Il 5 agosto sarà la volta di Cecilia, cresciuta in un viaggio senza fine tra il soul e i grandi classici italiani: un’artista che ha contribuito a definire la scena emergente nazionale di questo genere. Sempre il 5 ci sarà l’attesissima esibizione del cantautore e produttore di origini campane Napoleone, considerato l’erede di Pino Daniele. Con il singolo “Lacrime a Mare” ha conquistato la playlist di Radio Deejay inserendosi anche nella programmazione musicale di varie radio nazionali e regionali di tutto lo stivale, da Nord a Sud. A presentarlo sarà lo speaker di Radio Vela Riccardo GaZ. Ed ancora il 5 agosto sul palco ci sarà anche Kaze, voce femminile del soul e dell’r’n’b tra le più interessanti del momento con testi che fondono la lingua italiana con quella francese.

Il 6 agosto sarà il turno del giovane rapper napoletano Nicola Siciliano che sta letteralmente mettendo sotto sopra la scena “urban” italiana. Sarà introdotto da Leo, disco d’oro con “Panamera”.

L’8 agosto ci sarà la cantante Laila al Habash: sangue romano e palestinese, cresce con il mito di Raffaella Carrà e Mina, suoi punti di riferimento tanto stilistici quanto musicali, che mescola con influenze contemporanee come Kali Uchis, Baustelle e Devendra Banhart. Lo stesso giorno ci saranno anche i “BKNRR 44”: un collettivo di menti dedite all’arte in ogni sua forma.

Altri nomi saranno svelati in seguito, ma è già ufficiale una data “extra” il 23 agosto: il concerto della cantautrice e attrice Margherita Vicario. “Astronauti” e “La meglio gioventù” sono i suoi nuovissimi singoli dopo il progetto discografico “Bingo” pubblicato lo scorso maggio. I suoi ultimi live l’hanno portata in giro per l’Italia facendo registra sempre il tutto esaurito. I biglietti sono disponibili sul circuito dice.fm.