"Fiorisce" la Stazione centrale, la soddisfazione di "Ferrovie Kaos"

L’associazione Ferrovie Kaos esprime soddisfazione per gli importanti interventi di decoro posti in essere dal gestore dell’infrastruttura RFI nella stazione ferroviaria di Agrigento Centrale. “Dopo i lavori di adeguamento dei marciapiedi di stazione – si legge in una nota – abbiamo notato, con grande piacere, che tutte le aree di stazione accessibili ai viaggiatori sono state decorate con piante ornamentali, fiori e balconiere”.

“Era dai tempi del concorso emanato dalle FS Stazioni fiorite, che premiava gli impianti ferroviari del paese che ponevano particolare attenzione al verde pubblico, che non si vedeva una tale cura e dedizione nella gestione degli spazi verdi della stazione. Recentemente – continua la nota dell’associazione – è stata anche riattivata l’antica fontana a zampillo degli anni ’30, un piccolo gioiello della stazione di Agrigento C.le che accoglie i turisti in transito”.

“Esprimiamo un vivo ringraziamento a Rete Ferroviaria Italiana e al Responsabile Manutenzione EPM di Agrigento Innocenzo Ferraro per l’ottimo lavoro posto in essere nella stazione di Agrigento Centrale”, conclude la nota di Ferrovie Kaos.