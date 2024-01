La statua della Madonna di Lourdes è a Palermo, per due giorni sarà nella chiesa di Sant'Ernesto

L'effige della Madonna di Lourdes è già tra noi. Questa mattina alle 7.30 ha varcato i cancelli della nostra parrocchia". Con quest'annuncio la chiesa di Sant'Ernesto di via Campolo ha annunciato l'arrivo della statua conosciuta tra i fedeli per le apparizioni di Bernadette. In pellegrinaggio, in Italia, il simulacro arriva dunque a Palermo, dove rimarrà per due giorni su iniziativa dell'Unitalsi sezione Sicilia occidentale. E sono tanti, anzi tantissimi, i fedeli dell'Agrigentino che fra oggi e domani raggiungeranno il capoluogo siciliano per pregare davanti alla Madonna di Lourdes.

A Lourdes ci sono due statue che raffigurano la Madonna, quella che stabilmente si trova nella grotta e questa che arriva in città essendo normalmente destinata ai pellegrinaggi. Tra l’altro, ricordano i membri dell’Unitalsi della sezione di Palermo, si tratta della stessa statua che Biagio Conte alcuni anni fa, già malato, andò a visitare ricevendone un beneficio. La parrocchia di Sant’Ernesto di Palermo aprirà ai fedeli oggi a partire dalle 10. Alle 10,30 è previsto il Rosario e poi dalle 11 alle 17 l’adorazione. Alle 17,15 un altro Rosario e alle 18 la santa messa e l’unzione degli infermi. Alle 19 ci sarà una fiaccolata nella villetta vicino alla chiesa. Le celebrazioni andranno avanti anche domani. Alle 9 è prevista la santa messa, alle 10,30 l’adorazione eucaristica e alle 12 l’Angelus e l’affidamento a Maria. Per informazioni è possibile contattare l’Unitalsi al numero 091.340994.

