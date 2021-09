Continuano i lavori sulla Palermo-Agrigento: via la restrizione sul viadotto Pecoraro

La strada sarà chiusa temporaneamente tra il sette e l'otto di settembre per consentire le prove di carico

Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 settembre, l'Anas svolgerà prove di carico sul viadotto Pecoraro I. Gli interventi rientrano tra le attività di ammodernamento in corso sulla statale 121 e serviranno al collaudo statico del viadotto e consentirà di eliminare la riduzione di carreggiata.

Per consentire gli interventi, a partire dalle 23 e fino al termine delle operazioni previsto entro le 3 verranno effettuati blocchi temporanei della circolazione in prossimità dell’abitato di Vicari in corrispondenza del km 216 della Ss 121.

I blocchi della circolazione saranno scaglionati e avranno una durata massima di 30 minuti.