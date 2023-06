Incidente sulla statale per Raffadali: auto si ribalta, ferito agente della polizia Penitenziaria

Perde il controllo dell'Alfa Romeo 156, finisce contro un muretto e la vettura si ribalta. Ha 52 anni il poliziotto penitenziario, residente a Raffadali, che è rimasto ferito nell'incidente verificatosi lungo la statale 118, la Agrigento-Raffadali. L'uomo è riuscito a liberarsi dalle lamiere contorte ed è uscito da solo dall'abitacolo schiacciato della macchina. A causa di alcuni tagli ed escoriazioni ad un braccio è stato caricato sull'autoambulanza del 118 che lo ha subito trasferito all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Scattato l'allarme, lungo la statale si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia municipale. I primi hanno messo in sicurezza la vettura che aveva un impianto a gas. I vigili urbani si sono occupati invece dei rilievi di rito per ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Ad occuparsi della viabilità, almeno in un primissimo momento e cioè fin quando non sono arrivati i caschi bianchi, sono stati alcuni colleghi del ferito: agenti della polizia Penitenziaria appunto. Avevano tutti finito il turno alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" e stavano rientrando, ognuno con la propria vettura, verso Raffadali.