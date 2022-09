Arriva l'autovelox sull'ex statale 115, il sindaco Castellino: "Rispettate il limite di 50"

Da domani, lunedì 26 settembre, entrerà in funzione sulla ex strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro, l'autovelox. Lo ha comunicato il sindaco, Stefano Castellino-

La decisione, secondo quanto fa sapere con una nota, è stata presa per evitare i numerosi incidenti che si sono verificati in questo tratto.

"Sarà attivato il controllo da lunedì 26 settembre - avverte il primo cittadino - pertanto, si raccomanda di rispettare il limite massimo di 50km/h nel tratto interessato, stante che si tratta ormai di tratto urbano e che la segnaletica è stata modificata per consentire l'ingresso e l'uscita dalla attività e dai lotti privati. Facciamo crescere la nostra area commerciale in sicurezza".