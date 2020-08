Si sente male mentre è sulla statale 115 e arresta la marcia: motociclista 49enne muore all'improvviso

Stava percorrendo la strada statale 115 quando, all'altezza di Licata, s'è sentito male: ha avvertito un forte dolore al petto. E' morto cosi, a causa di un infarto fulminante, - nonostante i disperati tentativi di salvarlo - il motociclista Gianluca Andrea Borino, 49 anni. La tragedia s'è consumata nel primissimo pomeriggio.

Il 49enne non era da solo sulla moto. Ed è stato proprio il passeggero - stando a quanto si apprende - a lanciare l'allarme, chiamando subito il 118. La centrale operativa di Caltanissetta ha inviato, lungo la statale 115, un'autoambulanza e l'elisoccorso. I soccorritori hanno fatto di tutto: massaggio cardiaco e manovre rianimatorie. Poi, però, accertato che per il motociclista non c'era più niente da fare si sono arresi. Il 49enne è spirato per un arresto cardiaco. Sul posto anche i poliziotti del commissariato di Licata.