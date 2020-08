Crollano calcinacci nella galleria, statale 115 sbarrata: traffico in tilt

Crollo di calcinacci all'interno della galleria Belvedere, lungo la strada statale 115, all'altezza di Sciacca. La porzione di statale è stata immediatamente, e in via precauzionale, sbarrata al traffico e sono già al lavoro i vigili del fuoco del locale distaccamento ed operai e tecnici dell'Anas. Il traffico sta subendo, al momento, parecchi rallentamenti e viene deviato - secondo quanto rende noto l'Anas - all'interno del centro abitato di Sciacca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Della viabilità, già decisamente caotica, si sta occupando la polizia Stradale del distaccamento di Sciacca. E' intervenuta, per dare man forte, anche la polizia municipale. La statale 115 “Sud Occidentale Sicula" resta temporaneamente interdetta al traffico ed è in corso un sopralluogo tecnico - rende noto l'anas - . Verrà riaperta, tanto emerge al momento, quando la galleria verrà messa in sicurezza.