Prevenire e contrastare violenza e stalking, sottoscritto un protocollo d'intesa

Collaborare per contrastare e prevenire ogni forma di violenza, disagio e discriminazione. Collaborare per sviluppare azioni comuni, mirati percorsi educativi, informativi e formativi per gli operatori sociali e comunali, per le famiglie e nelle scuole. Percorsi finalizzati all'emersione del fenomeno e dunque per facilitare la raccolta delle denunce, l’assistenza e il sostegno alle vittime di violenza e di stalking. E’ stato sottoscritto questa mattina nella sala Giunta del Comune il protocollo d’intesa fra l’associazione di volontariato “Focus Group” Onlus di Agrigento e l’associazione culturale di promozione sociale “Luce” Onlus di Agrigento - che insieme gestiscono il centro antiviolenza e anti stalking “Telefono aiuto” - e il Comune di Agrigento.

Il protocollo è stato sottoscritto dal sindaco Franco Miccichè, dalla presidente dell’associazione Focus Group Antonella Gallo Carrabba, da Sabina Schifano per l’associazione culturale “Luce” e dall’assessore alle Pari opportunità Roberta Lala.