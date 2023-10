Insulta, minaccia di morte e picchia ex compagna e suocero per gelosia: divieto di avvicinamento per 27enne

Uscito indenne dal primo processo per stalking, riprende a perseguitare l'ex compagna che nel frattempo aveva trovato un nuovo fidanzato fino alla vera e propria aggressione ai danni anche del suocero.

Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto per il 27enne il divieto di avvicinamento a entrambi, con l'applicazione del braccialetto elettronico che segnalerà eventuali violazioni. Il giovane, tuttavia, durante l'interrogatorio dal giudice, nel quale è stato assistito dall'avvocato Annalisa Russello, si è difeso negando le accuse e sostenendo di essere lui vittima di un'aggressione fisica portando con sé pure un dvd che, a suo dire, conterrebbe delle immagini che lo proverebbero.

L'episodio che ha fatto scattare il provvedimento cautelare, per le accuse di stalking e lesioni aggravate, risale al 12 ottobre. In precedenza il 27enne, che era stato assolto da un'accusa analoga ai danni sempre dell'ex compagna oltre che da una rapina ai danni di un nigeriano, avrebbe iniziato a perseguitarla.

La ragazza, di 4 anni più giovane, sarebbe stata contattata più volte con telefonate e messaggi WhatsApp, anche in forma anonima, insultata e minacciata di morte. Il movente sarebbe stato legato alla gelosia per il suo nuovo fidanzamento e, in particolare, avrebbe preteso anche che la loro figlia non avesse alcun rapporto col suo nuovo compagno.

Il 12 ottobre, quindi, sarebbe andato nella casa di Porto Empedocle dell'ex compagna per vedere la figlia e, in presenza dell'ex suocera, l'avrebbe insultata etichettandola in sua assenza come prostituta. Quando la stessa è arrivata con la macchina l'avrebbe aggredita tirandola per il collo dall'esterno dell'abitacolo e colpendo con un calcio il padre intervenuto in sua difesa.

Entrambi si sono poi fatti medicare in ospedale dove gli sono stati refertati dei traumi guaribili in alcuni giorni. L'indagato, tuttavia, nega di averli aggrediti e sostiene che sarebbero stati loro a picchiarli.