"Continue vessazioni a ispettore dei vigili": comandante indagato per stalking

Costretto a svolgere un servizio di pattugliamento al Quadrivio nonostante le sue condizioni di salute non lo consentissero a causa di problemi cardiologici e della convalescenza da un precedente infortunio. Al suo rifiuto sarebbe scattata la rappresaglia con una contestazione formale e l'inizio di una serie di condotte vessatorie.

L'ex comandante della polizia municipale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, rischia di finire a processo per le accuse di stalking ai danni di un ispettore capo del corpo. Il pubblico ministero Gianluca Caputo ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Si tratta dell'atto che, di norma, prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

Di Giovanni, dal maggio del 2018, per 13 mesi, avrebbe perseguitato il suo sottoposto - è l'atto di accusa del pm - in seguito al suo rifiuto di eseguire un pattugliamento per motivi di salute.

Per questo fatto sarebbe stato ingiustamente sanzionato sul piano disciplinare e persino estromesso, di fatto, dal corpo dei vigili con l'obbligo di consegnare pistola, manette e paletta fino alla cancellazione del suo indirizzo mail dagli ordini di servizio e il "demansionamento" all'ufficio protocollo.

L'ispettore, che ha sostenuto di avere avuto problemi di salute in seguito alle vessazioni, inoltre, sarebbe stato emarginato dagli altri colleghi che temevano ritorsioni.