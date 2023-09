Stalking a imprenditrice, il tribunale del riesame: "Non c'è prova di un vizio di mente"

L'ultima perizia psichiatrica fa riferimento a fatti commessi fra il maggio e l'agosto del 2021, lo stesso perito - poco più di due mesi fa - lo ha visitato arrivando alla conclusione che è capace di stare in giudizio. "Alla luce di ciò non può sostenersi, due anni dopo, che persista quella condizione di incapacità di intendere e volere".

Con queste motivazioni i giudici del tribunale del riesame di Palermo hanno confermato l'ordinanza del gip Iacopo Mazzullo che disponeva la custodia in carcere nei confronti di Salvatore Russotto, 28 anni, accusato di stalking e danneggiamento ai danni di un'imprenditrice.

La vicenda risale alla scorsa estate: la donna, titolare di un locale della movida, ha denunciato di essere vittima di nuovi atti persecutori da parte del giovane che, per fatti uguali, dopo tre anni di carcere, era tornato in libertà perché ritenuto incapace di intendere e volere. La donna sarebbe stata tempestata di messaggi e telefonate da parte del giovane che era uscito indenne dal precedente processo per stalking.

Dopo le nuove denunce il gip aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento con la sottoposizione del braccialetto elettronico ma la sua reazione sarebbe stata delle peggiori: poche ore dopo la notifica sarebbe andato nel locale della donna distruggendo arredi, lampadari e vetrata. Poi sarebbe andato a casa dell'imprenditrice per devastarle la vettura posteggiata in strada lasciando, in segno di sfida, una "firma" del tutto particolare ovvero l'ordinanza cautelare appena notificata.

Provvedimento che, nel giro di poche ore, è stato aggravato e ha portato al suo ritorno in carcere. La difesa, affidata all'avvocato Monica Malogioglio, ha chiesto prima al gip e poi al riesame la scarcerazione ritenendo che la condotta del giovane fosse stata la conseguenza dei suoi problemi psichiatrici ma sia il giudice che il tribunale del riesame, che ha appena depositato le motivazioni, hanno confermato la custodia in carcere ritenendo l'indagato - che ha chiesto, durante l'interrogatorio di essere aiutato - pericoloso e in grado di ripetere quanto fatto.

"E' necessario - ha dichiarato l'avvocato Malogioglio - pervenire a una definitiva risoluzione della vicenda, a mio avviso questa passa attraverso un percorso di cura e di riabilitazione dell'imputato o attraverso il circuito penale e, dunque, con i domiciliari in idonea comunità o attraverso il circuito delle misure di sicurezza quali le comunità terapeutiche assistite. In altri termini ritengo necessario che si intervenga alla radice curando e riabilitando il ragazzo come lui stesso ha chiesto durante l'interrogatorio di garanzia".

Intanto la procura, con un provvedimento firmato dal pubblico ministero Gloria Andreoli, ha chiesto al giudice un incidente probatorio per sottoporre l'indagato a una perizia psichiatrica che accerti da subito le sue condizioni.