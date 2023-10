"Ha ripreso a perseguitare un'imprenditrice dopo 3 anni di carcere": via libera alla perizia psichiatrica

Una perizia psichiatrica per accertare se il 28enne Salvatore Russotto, accusato di stalking e danneggiamento ai danni di un'imprenditrice, è capace di intendere e volere. Il gip Iacopo Mazzullo, pronunciandosi sulla richiesta del pubblico ministero Gloria Andreoli, ha disposto l'incidente probatorio e nominato uno specialista che dovrà visitare l'indagato e riferire in aula se ha agito per un vizio di mente come già era accaduto in passato.

Lo psichiatra Leonardo Giordano ha ricevuto l'incarico e riferirà in aula il 18 gennaio.

La vicenda risale alla scorsa estate: la donna, titolare di un locale della movida, ha denunciato di essere vittima di nuovi atti persecutori da parte del giovane che, per fatti uguali, dopo tre anni di carcere, era tornato in libertà perché ritenuto incapace di intendere e volere. La donna sarebbe stata tempestata di messaggi e telefonate da parte del giovane che era uscito indenne dal precedente processo per stalking.

Dopo le nuove denunce il gip aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico ma la sua reazione sarebbe stata delle peggiori: poche ore dopo la notifica sarebbe andato nel locale della donna distruggendo arredi, lampadari e vetrata. Poi sarebbe andato a casa dell'imprenditrice per devastarle la vettura posteggiata in strada lasciando, in segno di sfida, una "firma" del tutto particolare ovvero l'ordinanza cautelare appena notificata.

Provvedimento che, nel giro di poche ore, è stato aggravato e ha portato al suo ritorno in carcere. La difesa, affidata all'avvocato Monica Malogioglio, ha chiesto prima al gip e poi al riesame la scarcerazione ritenendo che la condotta del giovane fosse stata la conseguenza dei suoi problemi psichiatrici ma sia il giudice che il tribunale del riesame hanno confermato la custodia in carcere ritenendo l'indagato - che ha chiesto, durante l'interrogatorio di essere aiutato - pericoloso e in grado di ripetere quanto fatto.

A chiedere un accertamento di natura psichiatrica è stata poi la procura e il giudice ha dato il via libera. L'imputato, intanto, in aula ha chiesto di rilasciare spontanee dichiarazioni dicendo di non volere fare del male a nessuno e di essere disposto a lasciare la città se fosse necessario.