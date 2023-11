Accusato di “stalking condominiale”: archiviato procedimento a carico di un agrigentino

Era accusato di aver rivolto, nei confronti di alcuni vicini di casa "sguardi di disprezzo e di disgusto", uniti a manifestazioni di rancore sfociate anche nell'uso di parole offensive: il gip del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Maria Miceli, ha archiviato il procedimento penale a carico di un 63enne agrigentino indagato per il reato di atti persecutori.

La vicenda era scaturita, appunto, nel contesto di un condominio agrigentino ed era approdata al Tribunale di Agrigento. Qui, la difesa del 63enne – rappresentato dagli avvocati Vincenzo Caponnetto e Francescochristian Schembri – ha ribadito la mancanza di un "dolo generico per il reato previsto e punito dall’art. 612-bis c.p. e, in particolare, la mancanza del nesso causale tra i comportamenti dell’indagato e l’insorgenza degli eventi di danno alternativamente previsti dalla fattispecie incriminatrice".

Secondo i legali, cioè, non vi sarebe stata alcuna prova che i comportamenti del 63enne agrigentino "da contestualizzare in un reciproco astio per pregressi problemi di natura condominiale avrebbero provocato uno stato di ansia o paura nella presunta vittima, nonché difettavano del richiesto elemento della abitualità".

Tesi accolta dal gip, che ha provveduto ad archiviare il procedimento penale a carico dell'uomo.