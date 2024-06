Accusa ispettore dei vigili di stalking, danneggiamenti e minacce di morte ma non testimonia al processo: assolto

Assolto perché il fatto non sussiste: il giudice monocratico Nicoletta Sciarratta ha prosciolto un ispettore della polizia municipale di Agrigento finito a processo per le accuse di stalking, danneggiamento, violazione di domicilio e "interferenze illecite nella vita privata delle persone".

Il vigile, secondo quanto ricostruisce il suo legale Arnaldo Faro con una nota, era stato accusato da una tedesca, con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale, di pedinamenti, minacce di morte, insulti, molestie, danneggiamenti, violazione di domicilio e interferenze illecite nella sua vita privata acquisendo registrazioni vietate.

Le accuse a carico dell'imputato, che si è sempre dichiarato del tutto estraneo ai fatti, non hanno trovato alcun riscontro, anche perché la donna non si è mai presentata per rendere testimonianza, seppure si fosse costituita parte civile e avesse comunicato al proprio difensore di volere deporre.

Il legale si è opposto all'acquisizione della denunzia e delle altre informazioni testimoniali rese dalla donna alla polizia giudiziaria durante le indagini con la conseguenza che il quadro probatorio è rimasto del tutto carente.