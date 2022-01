Il Teatro Pirandello "stringe la cinghia": ridotto il numero di posti per garantire il distanziamento

La possibilità della capienza del 100% è permessa dalla legge, anche in zona arancione. Il consiglio di amministrazione della Fondazione "Pirandello", decide però di ridurre il numero di posti acquistabili per aumentare la sicurezza anticovid e forse anche per rassicurare i propri utenti.

Così quest'anno i posti a disposizione scenderanno da quota 582 a 490 e saranno inoltre agevolati i gruppi familiari e le comitive, ma solo fino ad un massimo di otto persone.

“Si tratta di un sacrificio da parte della Fondazione – dichiara il presidente Alessandro Patti – in tempi molto difficili per la ripresa delle attività culturali, che ha il solo scopo di offrire maggior distanziamento e sicurezza ai nostri abbonati presenti e futuri. Il Teatro Pirandello di Agrigento è pronto ed attrezzato per offrire dei meritati momenti di svago, ma in piena ed assoluta sicurezza, in un ambiente protetto e costantemente sanificato. Ricordiamo che il Governo nazionale ha poi deciso di proteggere ulteriormente gli utenti dei teatri, rendendoli accessibili esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass e mascherina ffp2".