Esseneto, e "luce fu": un milione di euro per gli impianti di illuminazione

Dopo decenni di attesa è stato formalizzato il finanziamento che consentirà la realizzazione dell'impianto di illuminazione all'interno dello stadio "Esseneto".

Tra le risorse dei fondi di sviluppo e coesione (Fsc) inseriti nell'accordo firmato ieri a Palermo al teatro "Massimo", infatti, si trova un milione di euro circa che serviranno per donare al "tempio" del calcio agrigentino gli impianti necessari per svolgere le gare anche in orario serale, un requisito richiesto anche per le serie superiori.

"Si tratta di un traguardo straordinario raggiunto grazie a un impegno costante e a una determinazione incrollabile, nonostante le numerose difficoltà e l'incredulità dei cittadini e dei tifosi, ormai assuefatti a promesse non mantenute nel corso degli anni - commentano l’assessore allo Sport Gerlando Piparo, gli assessori Costantino Ciulla e Gioacchino Alfano e il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale Simone Gramaglia -. La tenacia, la caparbietà, la costanza e l'amore verso questa Città hanno finalmente prevalso su ogni ostacolo, permettendo di aggiungere un tassello importante a un puzzle incompleto da una vita. Grazie a questo finanziamento lo stadio 'Esseneto' potrà finalmente disporre di un impianto di illuminazione consegnando alla comunità agrigentina uno spazio degno delle sue ambizioni sportive e sociali".