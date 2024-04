Stabilizzazione dei precari grazie al "Mille proroghe": assemblea Cisl Fp a Casteltermini

Sfruttare l’opportunità concessa dal cosiddetto “Mille proroghe” che ha prorogato la possibilità di stabilizzare i lavoratori entro il 31 dicembre. E' per questo che si è tenuta - ed è stata molto partecipata - un'assemblea della Cisl Fp al Comune di Casteltermini.



Nonostante la norma, in provincia di Agrigento i Comuni beneficiari (Favara, Casteltermini e Porto Empedocle) non stanno procedendo alla trasformazione dei contratti a causa di una visione restrittiva della norma che sta circolando ormai da alcune settimane.



“Dal canto nostro – spiegano il segretario generale Salvatore Parello e il coordinatore enti locali della Cisl Fp Carlos Bonfanti – abbiamo ribadito che la normativa vigente autorizza senza alcun dubbio gli enti a procedere alla stabilizzazione anche in assenza di bilanci approvati. Ad ogni modo, ci è stato già anticipato dall’amministrazione comunale che gli strumenti finanziari mancanti arriveranno a breve e quindi la stabilizzazione del personale dovrebbe essere in salvo. Siamo sicuramente sollevati per questo, ma non abbasseremo la guardia su questa vicenda fin quando le procedure non saranno completate”.