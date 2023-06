Stabilizzazioni all’Asp, per più di 30 professionisti il precariato è finalmente un ricordo

L’Asp di Agrigento ha completato una corposa tranche di stabilizzazioni allontanando definitivamente l’incubo del precariato per oltre 30 professionisti del settore sanitario.

Per l’azienda, guidata dal commissario straordinario Mario Zappia, è stata una vera e propria festa con decine di medici, psicologi, tecnici e altre figure del settore che hanno raggiunto la sede legale dell’azienda nella “Cittadella della salute” al Viale della Vittoria. Tutti hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato realizzando un sogno, un traguardo storico per la loro carriera che fino a quel momento era caratterizzata da non poche incertezze.

Con questa nuova ondata di stabilizzazioni l’Asp ha reso infatti possibile l’assunzione a tempo indeterminato di 33 dipendenti di vari profili sanitari che con la firma dei contratti odierna, alla presenza del commissario straordinario Mario Zappia e del direttore amministrativo Alessandro Mazzara, abbandonano definitivamente il precariato.

Si tratta in particolare di 2 dirigenti medici in otorinolaringoiatria, uno in ginecologia ed ostetricia, 2 in igiene epidemiologia e sanità pubblica, 2 in direzione medica di presidio ospedaliero, uno in cure palliative, uno in medicina fisica e riabilitazione, uno in radiodiagnostica e 1 in oftalmologia. Ad implementare la procedura di reclutamento anche 12 psicologi, 3 farmacisti, 2 ostetriche, 3 tecnici sanitari di radiologia medica, un tecnico della psicomotricità dell’età evolutiva ed un dietista. Ma l’Asp non intende fermarsi: nelle prossime settimane ulteriori stabilizzazioni saranno perfezionate a beneficio di altre variegate figure professionali.