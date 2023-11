Stabilizzazione dei precari, dipendenti del Comune di Favara in assemblea: c'è preoccupazione per il loro futuro

Ottenere una proroga alla scadenza del prossimo 31 dicembre per tutti i Comuni della Sicilia che non hanno ancora potuto procedere alla trasformazione dei contratti di stabilizzazione dei lavoratori precari.

Questa è la missione dei sindaci di Favara, Casteltermini e Porto Empedocle, enti quest'ultimi sprovvisti dei documenti contabili che sono propedeutici all'avvio delle procedure di assunzione. Anche il prefetto di Agrigento, dall'aula consiliare di Favara, aveva chiarito quali sono i principi normativi che impedirebbero le procedure di assunzione.

Dall'altro lato però, ci sono le obiettive rivendicazioni dei lavoratori che dopo oltre venti anni di precariato chiedono a gran voce la stabilizzazione. Sono circa quattrocento i dipendenti con contratto a tempo determinato dei tre comuni e di questi, 248 lavorano negli uffici comunali di Favara.

In mattinata, nell'aula consiliare “Falcone e Borsellino” del municipio favarese si è svolta un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, i rispettivi segretari provinciali di categoria, chiedono alla politica, interventi urgenti per consentire ai Comuni di procedere alle stabilizzazioni anche dopo la scadenza di fine anno, per evitare le potenziali conseguenze negative che, una mancata stabilizzazione, potrebbe portare in materia di qualità dei servizi per i cittadini.