Azienda sanitaria, via alla stabilizzazione di 170 lavoratori della dirigenza

Dopo la stabilizzazione del personale contrattista dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, via all’approvazione dei verbali e delle graduatorie relative all’assunzione del personale della dirigenza medica e veterinaria in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 75 del 2017, la cosiddetta “legge Madia”, che prevede il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

L'Azienda sanitaria ha messo a bando ben 179 posti della dirigenza (146 medica-veterinaria e 33 di altro profilo): in dettaglio si tratta di analisti, veterinari, psicologi, biologi, dirigenti delle professioni sanitarie, farmacisti, ingegneri, dirigenti amministrativi, dirigenti nell’organizzazione dei servizi sanitari di base, medici di ematologia, geriatria, accettazione e urgenza, neonatologia, neuropsichiatria infantile, medicina fisica e riabilitativa, psichiatria, pediatria, reumatologia, chirurgia vascolare e generale, ginecologia ed ostetricia, oftalmologia, ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria, anatomia patologica, igiene-epidemiologia e sanità pubblica, radiodiagnostica, igiene degli alimenti, cure palliative, oncologia, direzione medica di presidio, medicina trasfusionale, patologia clinica, anestesia e rianimazione, medicina nucleare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In questa fase - dice una nota dell'Asp - sono state presi in considerazione i dirigenti in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 2019 mentre prossimamente, con un nuovo avviso, saranno valutate le istanze per i candidati in regola alla data del 31 dicembre 2020. Al provvedimento di stabilizzazione per i dipendenti della dirigenza farà a breve seguito quello, analogo, riservato al comparto per la copertura 92 posti in diverse qualifiche e ruoli. Soddisfazione - conclude la nota - viene espressa sia dal direttore generale, Alessandro Mazzara, che dal direttore sanitario, Gaetano Mancuso, per i quali i provvedimenti approvati, oltre a dare sicurezza e garanzie al personale dipendente, potenziano la stabilità dell’azione amministrativa e sanitaria e incrementano la solidità della macchina aziendale".