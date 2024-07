Aiuteranno pazienti, famiglie e medici, stabilizzati 6 psicologici: hanno già preso servizio in ospedale

Sei psicologi hanno preso servizio all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta di sei giovani che sono stati stabilizzati e che sono stati collocati in aree e dipartimenti strategici, dove davvero potranno supportare e dare una mano d'aiuto a degenti e, se servirà, anche ai familiari.

Sono già all'opera nell'area di emergenza-urgenza, in Chirurgia, al dipartimento di Medicina interna, in Medicina fisica e riabilitativa. Di fatto, sono in aree sensibili e delicate quali l'Hospice, il pronto soccorso, l'Utin, la Rianimazione, Chirurgia, Medicina. Entusiasta, soprattutto del grande aiuto che potranno garantire, il direttore sanitario ad interim del "San Giovanni di Dio" Gino Cacciatore: "Daranno una grande mano d'aiuto anche ai colleghi dei reparti che spesso, fin troppo spesso, devono confrontarsi con situazioni complesse anche sul piano psicologico".

È in corso intanto l'esame e valutazione delle domande presentate per ricoprire i posti vacanti di psicologo sul territorio. Ben mille le istanze formalizzate all'Asp per incarichi a tempo determinato.

