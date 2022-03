Catapecchie abbandonate e pericolanti, aggiudicati i lavori per la sicurezza

Un milione di euro per mettere in sicurezza gli immobili pericolanti nel centro storico di Agrigento. E’ stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori messa in sicurezza immobili pericolanti nel centro storico per la salvaguardia della incolumità per l’importo complessivo di 875.173,96 euro. Lo rendono noto il sindaco Franco Micciché e l'assessore alla Protezione civile Gerlando Principato.

Gli interventi sono finanziati quale contributo straordinario assegnato al Comune di Agrigento, per l’anno 2020.