Danneggiato il monumento "Pescatori caduti in mare", presentata la denuncia e avviate le indagini

La denuncia è stata presentata alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma hanno, naturalmente, avviato le indagini per cercare di identificare i vandali che, la notte di mercoledì scorso, hanno danneggiato il monumento "Pescatori caduti in mare". In discesa San Paolo, a Sciacca, qualcuno - senza essere visto, né tanto meno sentito, - ha sradicato il timone in legno apposto sull'opera realizzata da Luigi Balneare e inaugurata lo scorso 4 marzo.

A formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, è stato il presidente del comitato Festa di San Pietro di Sciacca.

Il danno provocato non risulta essere stato quantificato nell'ammontare e comunque non è coperto da polizza assicurativa.