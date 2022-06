Squarciate le tende di un locale della movida: danneggiamento mirato o raid vandalico?

L’ipotesi investigativa privilegiata sembrerebbe essere quella del raid vandalico. Nulla però viene ancora escluso, nemmeno il danneggiamento mirato. Spetterà ai carabinieri provare, laddove possibile, a fare chiarezza. E le attività investigative sono in corso. Due tende in pvc di un locale della movida del lungomare Falcone-Borsellino di San Leone sono state squarciate, con più tagli dalla lunghezza di circa 50 centimetri, durante le ore notturne. Un danneggiamento in piena regola che risulta, e per fortuna dell’imprenditore, essere coperto da polizza assicurativa.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Villaseta, per formalizzare una denuncia a carico di ignoti, è stato proprio il titolare del locale: un agrigentino di 49 anni.

I militari dell’Arma dopo aver raccolto la denuncia, a carico di ignoti appunto, hanno verificato che sull’area dove sorge il locale e dove appunto si è verificato il danneggiamento, non ci sono impianti di videosorveglianza, né pubblici e nemmeno privati. E’ stata naturalmente avvisata la Procura della Repubblica della città dei Templi che si occuperà di coordinare l’attività investigativa.

I carabinieri della stazione di Villaseta, che si stanno occupando delle indagini, né quelli della compagnia di Agrigento, ieri, hanno fatto trapelare nessuna indiscrezione. E’ stato, come sempre avviene in casi di questo genere, sentito il titolare dell’attività che, a quanto pare, non avrebbe sospetti.