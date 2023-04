Ritrovata sulla spiaggia di Licata la carcassa di uno squalo

La carcassa di uno squalo è stata ritrovata sulla spiaggia della Rocca a Licata. L'esemplare non dovrebbe essere morto da tanto tempo visto che è ancora integro. Del ritrovamento, così come della rimozione della carcassa, si sta occupando la Capitaneria di porto. Non è chiaro, non può esserlo in questo momento, cosa abbia ucciso il pescecane.