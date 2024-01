Squadra Mobile anche al Comune di Porto Empedocle: acquisiti incartamenti sulle residenze dei migranti

Non soltanto Agrigento, Naro e Camastra. Ma anche Porto Empedocle. I poliziotti della squadra mobile sono stati, per ore ed ore, ieri, al lavoro fra l'Anagrafe e lo Stato civile del Municipio della cittadina marinara. Esattamente per come è avvenuto, praticamente in contemporanea, anche negli altri Comuni. E Agrigento, Naro, Camastra e Porto Empedocle potrebbero non essere stati gli unici.

Da tutti i Municipi "visitati" sarebbero stati portati via numerosi documenti che hanno a che fare - fra gli uffici di Anagrafe e Stato civile appunto - con istanze e iscrizioni all’anagrafe della popolazione residente.

Le bocche dei poliziotti sono rigorosamente cucite. E allo stesso modo quelle degli inquirenti del quinto piano del palazzo di via Mazzini (che è la sede della Procura). L'inchiesta della Procura è top secret. Ma l'arrivo dei poliziotti della squadra mobile non è però passato inosservato a quanti popolano uffici e corridoi dei Municipi, così come anche il tipo di documenti che sono stati acquisiti.