Non solo arresti e inchieste su droga, estorsioni, mafia e immigrazione: l'era di Minardi ha salvato donne picchiate e abusate e permesso a più giovani di non perdersi

"Giovanni ha fatto la storia. Avendo fatto oltre 10 anni (11 a gennaio ndr.) alla guida della Squadra Mobile e in questo territorio, né ha fatte e viste di qualunque tipo. E' un percorso che se gli fa onore per quanto riguarda i risultati ottenuti, sicuramente gli costa dal punto di vista umano e dei rapporti che ha intessuto". Lo ha detto, provando a smorzare l'emozione (anche se qualche lacrima è scesa), il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, durante l'incontro di addio al dirigente della Squadra Mobile: il vice questore aggiunto Giovanni Minardi che lunedì prenderà servizio al commissariato di Gela.

"Nun mi ni vulissi iri" - questo è stato il mood degli ultimi giorni per Minardi che, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento, oltre che memoria storica, dell'intera Questura della città dei Templi. "Fa parte del nostro lavoro - ha argomentato il questore Ricifari - . Si lasciano dei contatti, dei colleghi, del giornalisti, dei magistrati, perfino gli informatori e i criminali con i quali si è creato comunque un rapporto umano, più o meno intenso, più o meno forte. E questo indubbiamente incide sui sentimenti e le emozioni perché anche i poliziotti vivono di quello. Dover cambiare ti porta a pensare: come sarà domani".

Il vice questore aggiunto Giovanni Minardi non ha voluto tracciare nessun bilancio dei suoi oltre 10 anni alla Squadra Mobile di Agrigento. Operazioni antidroga, come l'importante e recente "Hybris" sul quartiere Bronx di Licata, sono state sistematiche. Una "guerra" combattuta anche a Canicattì, a Favara o nel rione di San Leone dove c'è stato un momento della storia criminale di Agrigento dove lo spaccio ai giovanissimi avveniva davanti agli occhi indifferenti dei cittadini. "So quello che qua, in questa Questura, Minardi lascia - ha sottolineato il questore Ricifari - . Lascia un ufficio che ha fatto tante cose, ma anche un'eredità personale ed umana ricca. Lo aspetta Gela che, da qualche anno, ha dei primati molto tristi. Primo fra questi, la situazione socio-economica e socio-criminale che è la peggiore in assoluto in Italia. Nelle statistiche europee è il capoluogo con oltre 15mila abitanti a più alta densità di pregiudicati. Anche a Gela c'è tanta gente per bene, però ovviamente un numero così alto determina delle condizioni ambientali molto difficili sia per chi vi vive, sia per chi fa il nostro mestiere".

Fra le ultimissime cose, in ordine di tempo, di cui il vice questore aggiunto Minardi si è occupato anche il caso - che sta facendo giurisprudenza - di pirateria, ossia i pescatori tunisini che, nel Mediterraneo, rubano i motori dei barchini, ma anche soldi e cellulari dei migranti in viaggio. "Questa è la conferenza stampa che mai avrei voluto fare - ha preso la parola, cercando di tenere a freno l'emozione, il dirigente della Squadra Mobile - . Lascio un mare di ricordi. Sono arrivato qui, nel 2013, come vice. Mi dispiace tantissimo andarmene, con i miei uomini quotidianamente abbiamo condiviso l'impossibile e anche più e che mi hanno permesso tutti i buoni risultati. Io sono stato il capo della Squadra Mobile, ma la Squadra Mobile sono loro. Il merito delle belle operazioni, delle nottate va ai singoli. Rapporti splendidi anche con i questori e i magistrati".

Minardi ha ricordato "'l'assalto' ai pescherecci nel canale di Sicilia": l'operazione "Fish&Drung" che permise il sequestro di oltre 140 chili di hashish e la denuncia di oltre 41 persone alla Procura. "Ci siamo 'divertiti' e abbiamo fatto perquisizioni e lavori impossibili con l'ostinazione di voler raggiungere a un risultato" - ha spiegato, ammettendo d'essere "fortunato perché fa un lavoro che ama visceralmente" - . "Voi avete visto e conosciuto - ha aggiunto rivolgendosi ai giornalisti - quello che è la punta dell'iceberg, ma tantissime cose non sono state divulgate. Quello che ci ha dato maggiore soddisfazione è stato l'aver risolto il problema alla donna picchiata o l'aver aiutato e recuperato il ragazzo che stava prendendo una brutta strada e lo abbiamo fatto trovandogli un 'mezzo' posto di lavoro. Queste sono le soddisfazioni più importanti: aver aiutato le persone". La Squadra Mobile durante l'era di Giovanni Minardi ha anche "salvato" più bambini da maltrattamenti da parte di genitori. "Agrigento mi ha dato tanto, mi dispiace andarmene per tutto quello che si è creato" - ha ribadito Minardi che, di fatto, però, torna a casa: nella sua Gela - .

Minardi ha guidato decine di operazioni, più o meno grandi, su estorsioni e tentate estorsioni ed ha sempre garantito l'appoggio alle vittime che hanno trovato il coraggio di denunciare. Non sono mancate, molte sono ancora in corso, le indagini sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, quelle sugli omicidi e sulle intimidazioni. E poi i migranti, con centinaia di arresti di scafisti e con scoperte, anche a livello internazionale, importantissime.