Sprofonda in un tombino e i medici le danno 30 punti di sutura nella gamba: genitori denunciano sindaco e dirigente Utc

Sprofonda con il piede sinistro dentro un tombino che è risultato avere le griglie spezzate e finisce al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” dove i medici le hanno dato 30 punti di sutura alla gamba e diagnosticato una prognosi di almeno 10 giorni, salvo complicazioni. Protagonista, suo malgrado, dell’incidente verificatosi in corso Garibaldi, a Canicattì, è stata una diciassettenne. I genitori della ragazza, al commissariato di polizia, hanno presentato una querela – per lesioni personali colpose – a carico del sindaco Vincenzo Corbo e del dirigente dell’ufficio tecnico comunale. I genitori della minorenne addebitano all’amministratore e al tecnico “di non aver attivato i necessari controlli e manutenzione del tombino, lasciandolo rotto, in una situazione pericolosa poiché difficilmente visibile e senza alcuna segnalazione di pericolo”. Nel punto dove si è verificato l’incidente, fra l’altro, stando a quanto è stato denunciato dai genitori della ragazza al commissariato di polizia di Canicattì, l’illuminazione è scarsa.

“Il tombino è stato già sistemato e messo in sicurezza. Adesso stiamo cercando di capire quale è stata la dinamica dell’incidente – ha detto, ieri, il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo - . Sappiamo che la famiglia si è mossa per ottenere il risarcimento danni e ha denunciato tutto alla Procura. Dal canto nostro cercheremo di capire quale è stata effettivamente la dinamica. Ribadisco comunque che il tombino, appena abbiamo saputo, è stato messo in sicurezza”. La ragazza, dopo l’incidente, è stata soccorsa dal genitore di un’amica, con la quale era in compagnia, ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove i medici l’hanno medicata e sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari necessari.