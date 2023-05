Si spacca la strada in via Unità d'Italia: intervengono i carabinieri

Traffico un in tilt e momenti di apprensione in via Unità d'Italia, nei pressi di San Giusippuzzo, per lo sprofondamento di una parte della carreggiata per cause al momento sconosciute.

Nel tardo pomeriggio l'asfalto si sarebbe abbassato di botto di alcuni centimetri, creando un pericoloso dosso che potrebbe arrecare danni a persone o cose. Sul posto sono accorsi i carabinieri che adesso attendono i vigili urbani per transennare l'area.