Sprofonda la strada a Giardina Gallotti, Comune chiude al passaggio pedonale e veicolare

Una grossa voragine si è aperta, verosimilmente a causa di probabili perdite dalla rete idrica, in via Trento, 80, nel quartiere satellite di Giardina Gallotti. L'area - su disposizione del sindaco Franco Micciché - è stata interdetta al transito pedonale e veicolare con idonea transennatura, per un raggio di 10 metri compresi eventuali locali ed ambienti. Il tutto in attesa della messa in sicurezza da parte di Aica, azienda alla quale il Comune ha ordinato di collocare un'idonea transennatura e segnaletica.