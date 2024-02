"Con una spranga di ferro nascosta sotto il giubbotto sul treno": denunciato 50enne

E' stato trovato in possesso di una spranga di ferro, che teneva nascosta sotto il giubbotto, sul treno Agrigento-Palermo. Cosa avrebbe dovuto farci con quella spranga è un mistero, ma è incappato in uno dei tanti controlli che gli agenti della Polfer fanno sui convogli ferroviari, soprattutto sulla tratta città dei Templi-capoluogo regionale.

Alla vista degli agenti, saliti sul treno, il 50enne ha iniziato a manifestare nervosismo. Un atteggiamento che non è, naturalmente, passato inosservato ai poliziotti che hanno subito fatto scattare il controllo mirato e, appunto, il 50enne è stato trovato in possesso della spranga di ferro. E' risultato inoltre essere destinatario di un foglio di via obbligatorio da Agrigento dove, senza preventiva autorizzazione, non avrebbe più potuto rimettere piede. Sia per l'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, che per inosservanza al foglio di via obbligatorio il 50enne è stato denunciato alla procura della Repubblica.

La posizione del 50enne è inoltre, al momento, al vaglio della divisione Anticrimine della questura per una eventuale misura di prevenzione.