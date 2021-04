Spot della "Birra Messina", tra i luoghi della Sicilia anche la Farm cultural Park dei Bartoli

Un nuovo, l'ennesimo, riconoscimento per il duo favarese. La loro puntata sarà online dal 19 aprile

Diversi volti, 9 storie storie: la Birra Messina pesca anche nell’Agrigentino. Si, perché gli ideatori dello spot della bevanda più famosa di sempre, hanno scelto uno dei luoghi cult della provincia, ovvero la Farm cultural Park. Non solo, “Birra Messina”, ha scelto di raccontare la storia dei coniugi Bartoli.

“Sono molte le storie che rendono unica la Sicilia - si legge sul sito - della Birra più famosa dell’isola -. Noi ne abbiamo scelte nove e hanno tutte una grande cosa in comune, l’amore per questa terra”. Un nuovo, ennesimo, riconoscimento per i fondatori della Farm cultural Park, scrigno dell’architettura che piace e che ha deciso di piantare radici solide a Favara.